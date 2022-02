Dienstag, 22 Februar 2022 | 08.053

Die Menschenrechte und ...

der Rechtsstaat ... der so genannte ...

es ist nun mal so ... Politiker ... zum Beispiel Wladimir Putin ... agieren ...

und am schnellsten re-agieren tun die Medien ...



kaum ist das letzte Wort gesprochen ...

kann man schon überall lesen ... daß einem Hören und Sehen vergeht ...



'warum Putins Rede die Welt verändert' ...

darauf müßten nun wiederum die westlichen Politiker re-agieren ...



tun sie aber nicht ... weil sie schlafen ...

und am Wichtigsten wäre ... daß wenigstens der Bundesverfassungsgerichtspräsident reagiert ...



und den schlafenden Politikern Beine macht ...

tut er aber auch nicht ... weil er eine Art Tiefschlaf à la Schneewittchen führt ...



weil das Bundesverfassungsgericht erst reagiert ... wenn drei Instanzen erschöpft sind ...

Albert Einstein würde sagen ... Rechtsprechung ist Erschöpfung mal Tiefschlaf hoch drei ...



das dauert also gemeinhin bzw im Schnitt drei Jahre manchmal aber auch zehn ...

das heißt wenn die Entwicklung längst auf einem anderen Dampfer ist ... s. DLR ...



*



westliche Politiker versuchen in ahörsicheren Hinterzimmern angeblich den Krieg zu verhindern

Wladimir Putin versucht auf offener Bühne ihn definitiv zu rechtfertigen ...



wie soll denn daraus Frieden werden ???

schon im alten Rom und davor galt der Spruch ... ama et fac quod vis ...



aber es gab auch damals schon eben nur diesen Spruch ...

und niemanden der sich verantwortlich auch daran gehalten hätte ...



*



der so genannte Rechtsstaat ist unter anderem nichts anderes ...

als übelste sozialistische Planwirtschaft ...



jetzt heißt es zum Beispiel aus Kreisen der so genannten Europäischen Union ...

man müsse umdenken ... man brauche einen klaren Masterplan (???)



so ein Quatsch ... müßte man sagen ... oder vielleicht auch 'immerhin' ...

denn das Einzige was wir brauchen ...



ist ein Bundesverfassungsgerichtspräsident ... der halbwegs die Verfassung kennt ...

sich vor allem aber be-kennt zu der ihm daraus zufließenden Verantwortung ...



und sie ernst nimmt ...

hinsichtlich verantwortungsvollem Handeln und Verhalten ...



alle 'Pläne' gehen fast naturgemäß an der Realität vorbei ...

so ähnlich wie die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ...



von gelegentlichen Ausnahmen abgesehen ...

die regelmäßig nur die Regel bestätigen ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen