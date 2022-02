Dienstag, 22 Februar 2022 | 08.053

Widerspruch / Einspruch / Anspruch ...

auch Präsident Wladimir Putin weiß natürlich ... daß er gegen das (Völker)Recht verstößt ...

aber er sagt (sich) ... das interessiert mich nicht ...



für mich geht es nicht ums Recht ... sondern um meine Interessen ...

es geht nicht um Kultur und Liebe ... sondern um Natur und Triebe ...



das ist so ähnlich wie bei Stephan Harbarth ...

auch Präsident ... des Bundesverfassungsgerichts ...



natürlich hat auch der schon mal die Verfassung gelesen ...

aber er sagt (zum Volk) ... tut mir leid ... ich habe sie nicht verstanden ...



bzw er sagt (sich) ... das interessiert mich nicht ...

(verfassungsmäßige) Ordnung und Ruhe sind statisch ...



das Leben ... und gar die Politik ... wie meine Chefin Angela Merkel immer sagt ...

sind dynamisch ... und zum ein Spiel ... das vor allem Spaß machen soll ...



sonst gäbe es ja keine Evolution ... keine Entwicklung geschweige Fort-schritt ...

sondern nur Stillstand ... keine Aktivität sondern nur Rückschritt ...



in meiner Position geht es nicht um Wohlwollen ... wie er halte ich mir die Liebe ...

sondern um Macht ... um Interessen ... um Natur ... um die Triebe ...



Gott hat das Paradies geschaffen ... inclusive der Tür ... um rauszukommen ...

das unterscheidet das Paradies von einem Gefängnis ...



wo (?) wären wir heute ... wenn Eva nicht den Trick mit dem Apfel erfunden hätte ...

die Frage stellt sich gar nicht ... denn wir wären gar nicht da ...



leider stellt sich dem gegenüber immer wieder die Frage ... wo wären wir heute ...

wenn Angela Merkel nicht immer wieder den Trick mit der Ulknudel anwenden würde ...



und nicht nur das Volk ... sondern alle Adams ... alle ihre Präsidentenkollegen ...

immer wieder darauf reinfallen würden ...



apropos 'rein-fallen' ...

wenn man 'einen' Feind hat ... hat man zwei Möglichkeiten ...



man kann mit ihm oder gegen ihn kämpfen ...

und es gilt ... wer kämpft kann verlieren ... wer nicht kämpft hat schon verloren ...



oder ... wenn man ihn nicht besiegen kann ...

muß man sich ihn zum Freund machen ...



wenn man zwei Feinde hat ... ist man in der Klemme ... u.U. Zange ...

wenn man drei (...) Feinde hat ... sitzt man in der Falle ... Affe tot ... Klappe zu ...









