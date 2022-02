Montag, 21 Februar 2022 | 08.052

Die Menschenrechte und ...

der Rechtsstaat ... der so genannte ...

die Bundesrepublik Deutschland ist angeblich ein Rechtsstaat …

und trotzdem geht hier alles drunter und drüber …



was um Gottes Willen ist ein Rechtsstaat …???

der Staat wie er hierzulande betrieben wird …



geht sowohl am Recht vorbei als auch am Staat … genauer gesagt am Volk ! ...

also kann doch irgend was nicht stimmen ...



gemeinhin läßt sich der Begriff des Staates nicht trennen ….

von einer Ansammlung von zum Beispiel Menschen bzw Bürgern …



die zusammenwirkend ein geordnetes organisiertes Leben zu führen anstreben ...

und insofern de facto eine (Ordnungs)Einheit bilden ...



gemeinhin bilden sich … wie bei den Ameisen oder den Bienen …

auch bei den Menschen dann Führungspersönlichkeiten heraus …



denen es auf wundersame Weise gelingt …

eine gewisse Personen und auch Gebiets Herrschaft auszuüben ...



was grundsätzlich auch gar nicht so schlecht funktioniert …

solange eine qualifizierte Mehrheit dieses Geschehen trägt …



und die Unstimmigkeiten / (Kollateral)Schäden / Defizite / Verluste …

nicht über den sprichwörtlichen Sand im Getriebe hinausgehen ...



es funktioniert natürlich nicht … seit Menschengedenken …

unter jedweder Form von Gewaltherrschaft / Diktatur /Autokratie ...



mit der Zeit ist den Menschen aber klar geworden …

daß die Schäden bei Herrschaft in Form der Diktatur effektiv zu hoch sind



und man fing also an zu überlegen … wie man dem vorbeugen könnte ...

durch ein Instrumentarium von Leitplanken und Schranken in der Sache …



und indem man dem Bürger Möglichkeiten einräumte …

bei unabhängigen Gerichten Schutz zu suchen und Recht zu finden ...



das war die Geburtsstunde dieses so genannten Rechtsstaats ...

und auch das hat eine Zeitlang ganz gut funktioniert ...



aber … es war eigentlich nur eine Frage der Zeit …

bis sich auch hier wieder die Gewaltstrukturen durchgesetzt haben ...



nur eben in anderer / subtilerer / verdeckterer / scheinheiligerer Form ...

so daß heutzutage der Mißbrauch des Rechts gang und gäbe ist ...



und dadurch daß es praktisch dann doch keine unabhängigen Gerichte gibt …

die vor’herrschende’ Staatsform dann eben doch die Diktatur ist ...



m.a.W. : West gegen Ost / Demokratie gegen Diktatur / Recht gegen Unrecht ...

das ist gar nicht der Kampf des Guten gegen das Böse ...



sondern es ist der Kampf von gleich starken Kriminellen … von Mafiaclans …

von denen nur der eine reicher ist als der andere … was aber nichts besagt ...









