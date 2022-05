Donnerstag, 19 Mai 2022 | 20.139

Die Menschenrechte und ...

der Wald ...

'ein Kerl wie ein Baum' ... sagt man von manchen Männern ...

und der Vergleich von Mensch und Baum ist so unvergleichlich nicht ...



zum Beispiel ... Wald steht ja nicht einfach so rum ...

als sei das einfach so eine Laune der Natur ... sondern ...



in der Verfassung des Schöpfers dieser Welt ... oder meinetwegen des Urknalls ...

steht ... der Wald soll nutzen / seinen Nutzen mehren / den Menschen dienen ...



also etwa so wie in unserer Verfassung steht ... Politik soll den Menschen nutzen ...

aber auch den Nutzen der Menschen und eben das Volkes (!) mehren !!! ...



so wie die Dinge nun mal liegen zwischen Himmel und Hölle bzw Gut und Böse ...

teilt sich auch der Wald in Nutzholz und Schadholz ...



Nutzholz ist das Holz ... das sich aus seinem gesunden natürlichen Wachstum heraus ...

eben 'nützlich' verarbeiten läßt ... handwerklich oder auch künstlerisch etc ...



Schadholz ist das Holz ... das im wahrsten Sinne des Wortes 'angefressen' ist ...

von allerlei typischerweise Holzwürmer genanntem Getier ... Insekten etc ...



oder durch andere Naturgewalten wie Wasser oder Wassermangel ...

das hält sich fast die Waage ...



und Wind vom Himmel hoch da komm ich her ...

also gewissermaßen von himmlischer Kinderhand be und ge schädigt wird ...



in Deutschen Wäldern / Parks / Alleen ... wurden im Schnitt der vergangenen Jahre ...

jeweils rund 80 Millionen Kubikmeter Holz 'geschlagen' (?) ...



das heißt ... gefällt ...

obs den Bürgern nun gefällt oder nicht bzw den Natur und Umwelt Organisationen ...



und endgültig beseitigt ...

also etwa das was das Bundesverfassungsgericht mit unserer verfassungsmäßigen Ordnung macht



rund zwei Drittel dieses 'geschlagenen Holzes waren dieses so genannte Schadholz ...

rund ein Drittel waren Nutzholz ... dem man weiteres gesundes Leben hätte wünschen können ...



und hier drängt sich wieder der Vergleich mit dem Menschen auf ...

denn da sterben auch rund zwei Drittel an ihren Krankheit und ein Drittel an Altersschwäche ...



*



das Politische Konzert ..,.

der rat-lose Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Politische Thema ... Migrant-ion ... Migrant-ifa ... Migrant-alia ...









