Sonntag, 20 Februar 2022 | 07.051

Widerspruch ...

und/oder zumindest Einspruch ...

apropos Gleichberechtigung ...

'all you need is love' ... das stammt ja von den Beatles ... und das war eine boys-group ...



natürlich gilt das aber auch für den weiblichen Teil der Menschheit ...

nicht nur wegen des Rechts ... sondern eben wegen der Natur ...



all 'I' love ist ... naja das sag ich jetzt nicht ...

eben wegen des Rechts ... Schutz des Persönlichkeitsrechts und so ...



soviel könnte ich aber sagen ... also von der Natur mal abgesehen ...

all I love ist das Recht ... insbesondere das Verfassungsrecht ...



die Menschenrechte ...

die Rechte dieser vielfältigen diversen Menschen Tiere Pflanzen Steine Erden und und



aber ... wie sagte schon Albert Einstein ...

es ist alles relativ wenn nicht graue Theorie ... ganz allgemein geschweige speziell ...



und so ist das auch mit dem Recht ...

es reicht bekanntlich nicht ... Recht zu haben ... sondern es zu bekommen ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen