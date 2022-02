Samstag, 19 Februar 2022 | 07.050

Die Menschenrechte und ...

die Gleichberechtigungen ... mwd/gn ...

man weiß nicht was größer und schlimmer ist … Täuschung und Heuchelei …

oder die Selbsttäuschung und Träumerei …



Putin spricht vom Frieden ...

aber an der Grenze zur Ukraine wird schon geschossen … sterben die ersten Soldaten ...



und der Putin des größten deutschen Medienkonzerns spricht von Emanzipation ...

deckt aber massiv Mißachtung / Mißhandlung / Mißbrauch von Frauen ...



das ist aber auch ein schwieriges Gebiet …

wenn man sich weigert … elementare Unterschiede anzuerkennen und zu berücksichtigen



Musterbeispiel ist die Geschichte von dem Chef .. der eine neue Sekretärin braucht …

und seinen Assistenten mit einem qualifizierten Bewerbungsverfahren beauftragt …



der gibt sich auch die größte Mühe … sichtet Unterlagen / führt Gespräche / macht Tests

gibt das alles kommentiert dem Chef / läßt die Damen sich persönlich präsentieren ...



fragt schließlich den Chef … ob er sich für die Qualifizierteste entscheiden will …

und der sagt … nö … ich nehme die mit den größten Brüsten ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen