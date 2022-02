Freitag, 18 Februar 2022 | 07.049

Die Menschenrechte und ...

die Gleichberechtigung mwd ...

die Europäische Union versucht … ihren so genannten Rechtsstaat zu retten ...

mit einem so genannten Rechtsstaatsmechanismus …



vielleicht sollte man es in Bezug auf die Gleichberechtigung mal vertsuchen …

mit einem Gleichberechtigungsmechanismus ...



das könnte erfolgversprechender sein als dieses ewige Quotengetue ...

das doch völlig unproduktiv ist und an der Sache an sich völlig vorbei geht ...



das könnte vor allem in Sachen Gleichberechtigung … effizienter sein …

als der Rechtsstaatsmechanismus in Bezug auf den so genannten Rechtsstaat ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen