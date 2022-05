Mittwoch, 18 Mai 2022 | 20.138

Die Menschen-Rechte und ...

Demokratische-Rechte ...

mit der Politik ist es so ähnlich wie mit der Jugend ...

Jugend ... so sagt man ... ist eigentlich schade ... daß man sie an Kinder verschwendet ...



Politik ... so müßte man entsprechend sagen ...

ist eigentlich schade ... daß man sie an so genannte Politiker verschwendet ...



die heutige politische Praxis in den Ländern ... die sich Demokratie schimpfen ...

hat mit der 'Herrschaft des Volkes' nicht das Geringste zu tun ...



die damit zusammenhängenden Fragen / Schwierigkeiten / Probleme ...

lassen sich nur lösen ...



wenn das Bundesverfassungsgericht endlich bereit wäre ...

sie rechtlich-relevant zu erörtern ... Begrifflichkeiten zu definieren ... adäquat zu handeln



im *richtigen Leben' kommt es gelegentlich vor ...

daß Menschen ihr Leben infrage stellen ...



daß Politiker ihre so genannte Politik infrage stellen ... kommt dagegen nicht vor ...

geschweige Richter ihre so genannte Rechtsprechung ...



Hinweise gibt es vielleicht heute in der Serie bei Disney +

wenn der Gang der Dinge Amy 'Beth' Schumer zum Nach-denken zwingt ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ... Wende und Ende ...









