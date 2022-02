Freitag, 18 Februar 2022 | 07.049

Widerspruch ...

wie ist das möglich … beim (jeweiligen) Höchststand an Zivilisation und Kultur …

bzw dem Stand des Wissens und der Technik



daß es fast grundsätzlich mehr oder weniger kriminellen Idioten gelingt ...

sich in die politisch verantwortlichen gewaltengeteilten Positionen zu hieven



und sich dann mit so genannten Experten als so genannten Beratern zu schmücken ...

die … um alles noch schlimmer zu machen als es eh schon ist …



mit ihrer ebenso fachlichen wie falschen Expertise …

ihre nicht nur kriminellen sondern vor allem auch blinden …



und geistig seelisch körperlich kranken wenn nicht völlig weggetretenen Chefs mwd ...

auf politische Abwege führen … ???









