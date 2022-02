Donnerstag, 17 Februar 2022 | 07.048

Die Menschenrechte und ...

die Gleichberechtigung(en) der Frau(en) ...

ein Musterbeispiel für ‘unfähige Frau ersetzt unfähigen Mann’ …

liefert immer wieder seit Jahrzehnten Ursula von der Leyen …



neuerdings in dem Streit mit Polen und Ungarn …

ob sie EU-Mittel kürzen darf ...



wegen eines von ihr behaupteten Verstoßes ...

gegen einen so genannten Rechtsstaatsmechanismus ...



kein Mensch weiß … was das eigentlich ist … Rechtsstaat …

geschweige Rechtsstaatsmechanismus …



und vor allem das Bundesverfassungsgericht weigert sich hartnäckig …

das auf Grund meiner Beschwerden hinreichend zu definieren ...



aber Frau Ursula behauptet das einfach und stellt die Zahlungen ein …

und wundert sich dann daß ihr Machtmißbrauch vorgeworfen wird ...



objektiv kann überhaupt kein Zweifel daran bestehen …

daß das Handeln und Verhalten einer Diktatur ist ...



wenn Frau von der Leyen glaubt ...

daß die korrekte Verwendung von Mitteln nicht hinreichend gesichert ist …



daß nicht hinreichend Maßnahmen gegen Korruption ergriffen werden …

daß die Unabhängigkeit der Justiz nicht hinreichend gewährleistet ist ...



dann muß sie eben Politik machen !!! ... politisch handeln und sich verhalten ...

um diese Dinge hinreichend zu sichern / zu gewährleisten / herzustellen …



und nicht sich hinter einem Gericht verstecken …

das von den Dingen um die es geht ... noch weniger Ahnung hat als sie selbst ...









