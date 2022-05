Dienstag, 17 Mai 2022 | 20.137

Die Menschenrechte und ... das Recht auf Leben ...

historisch gesehen macht es für die Betroffenen keinen Unterschied ...

ob man mit 33 am Kreuz stirbt ... oder mit 83 ff an Altersschwäche ...



tot ist tot ... einerseits ...

andererseits sagt man ... tot ist nicht tot ... nur wer vergessen wird ist tot ...



vergessen werdern wird zunehmend schwieriger ...

weil die Medien heutzutage auf Geschäftsinteresse diese Erinnerungskultur pflegen ...



und weil praktisch alle politischen Parteien und Gruppierungen auf ihre Fahnen schreiben ...

'niemand darf vergessen werden ... oder zurückbleiben' ... oder so ...



und weil unter anderem die Christlichen Institutionen dafür sorgen ...

daß zum Beispiel Jesus Christus nicht vergessen wird ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Männer und ... naja ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen