Donnerstag, 17 Februar 2022 | 07.048

Widerspruch I ...

einerseits wird dauernd versucht … Gegebenheiten Vorgänge Hintergründe ...

Ursachen Zusammenhänge einer Sache eines Geschehens



genauer gesagt also dieser Corona-Geschichte zu ergründen ...

und mit den dauernden Veränderungen Schritt zu halten ...



andererseits wird gleichzeitig versucht … genau und gerade diese Sache zu beseitigen …

also zum Beispiel durch Impfen und alle mögliche AHA bis Pipi-Regeln ...



objektiv liegt darin ein grandioser Widerspruch ...

weil die Methoden unterschiedlich sind … je nachdem was gerade oder letztlich Priorität hat .



um ein möglicherweise naheliegendes Beispiel zu nennen …

und dennoch einen möglicherweise schiefen Vergleich möglichst zu vermeiden ...



Gegebenheiten Geschehen Hintergründe Ursachen Zusammenhänge davon …

daß der schiefe Turm von Pisa so schief ist und sich anscheinend auch immer weiter neigt …



kann man natürlich nur so lange ermitteln / ergründen / erforschen ...

wie der Turm ... so schief wie er ist ... an sich noch steht …



selbst wenn es immer schlimmer wird …

er aber noch nicht von allein zusammenbricht …



bzw man alle möglichen ‘Maßnahmen’ ergreifen muß wie Kontakt bzw also Besuchssperren

Maskenpflicht bzw Umhüllungen … Abstand Isolierung Quarantäne ...



mit anderen Worten … je mehr man versucht bzw es gar gelingt … den Turm aufzurichten …

desto geringer werden die Chancen … die Ursachen des Schiefwerdens zu erforschen …



und ähnlichen Vorgängen an anderem Ort zu anderer Zeit ...

unter halbwegs ähnlichen und vergleichbaren Umständen vorzubeugen ...



wir wissen ja ... wie lange der Turm schon so steht und wohl auch weiter so stehen bleibt

das heißt ... wenn die Politik sich nicht ändert wird das wohl auch mit Corona so gehen ...









