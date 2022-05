Montag, 16 Mai 2022 | 20.136

Die Menschenrechte und ...

die Würmer ...

'in der Erde sind Würmer* ... sagte mal ein Kandidat ...

der über den Klimawandel sprechen sollte ... 'es wird auf unserer Erde immer wärmer' ...



bei diesem Thema aber nicht so versiert war ...

wie auf seinem Spezialgebiet ... eben den Würmern ...



Würmer sind eins von den Musterbeispielen dafür ...

daß alles zwei Seiten hat ... eine gute und eine schlechte ...



Würmer lockern zum Beispiel das Erdreich und verbessern seine Qualität ...

sie dienen mannigfaltigen Lebewesen als Nahrungsmittel etc usw ...



sie bohren sich aber zum Beispiel auch durch Bäume und anderes ''Holz' ...

wodurch es zu 'Schadholz' wird und gefällt werden muß ...



von den 83 Millionen Kubikmetern Holz ... die 2021 geschlagen wurden ...

waren zum Beispiel rund 51 Millionen Kubikmeter Schadholz ...



2020 von rund 80 Millionen Kubikmetern rund 60 Millionen Schadholz ...

zu rund 80% eben durch Würmer und Insekten aller Art ...



man könnte also sagen ... nicht nur Tiere fressen sich gegenseitig auf ...

bzw Tiere fressen nicht nur Tiere ... sondern auch die pflanzliche Natur ...



und man könnte auch das wieder in Parallele zum Menschen setzen ...

denn nur ein Teil der Menschen stirbt altersbedingt eines natürlichen Todes ...



ein Nicht unwesentlicher Teil der Menschheit wird aber auch durch andere Einflüsse

vorzeitig ums Leben gebracht ... um nicht zu sagen regelrecht aufgefressen ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Arbeitslosigkeit und Tod ...









