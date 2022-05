Sonntag, 15 Mai 2022 | 19.135

Die Menschenrechte und ...

der Sonntagsfrieden ...

was ist der Unterschied ...

die Rechte stehen auf dem Papier und der Frieden steht in den Sternen ...



die Forderung nach Frieden ...

wird in der Regel verbunden mit der Forderung nach Abrüstung ...



es ist jedoch die Frage ... ob es richtig ist ...

diese beiden Aspekte mit einander zu verknüpfen .,..



bekanntlich ist jeder ... wie soll ich sagen ... intakte Mann ... in der Lage ...

also derart gerüstet / ausgerüstet / aufgerüstet / um nicht zu sagen hochgerüstet ...



daß er andere ... wie soll ich sagen ... Subjekte / Frauen / Männer / Tiere ...

von Kindern also ganz abgesehen ... vergewaltigen kann ...



das ist also ... könnte man sagen ... Naturgesetz ...

und man versucht das mit den Mitteln bzw der Kunst des Rechts zu kultivieren ...



obwohl die Vergewaltigungen praktisch genau so ein Problem ist wie die Kriege ...

natürlich nicht im selben Verhältnis aber eben verhältnis-mäßig ...



meines Wissens hat aber noch nie jemand verlangt ...

Männer müßten in dieser Hinsicht generell 'abrüsten' ...



und dann wäre gewissermaßen generell 'gesellschaftlicher Frieden' ...

bzw dann würde keine Frau mehr vergewaltigt ... usw ...



es ist eher umgekehrt so ... daß Männer so sind wie sie sind ...

also daß sie diese Potenz haben ... hat ja auch sein Gutes ...



was ich hier ... glaube ich ... nicht weiter auszuführen brauche ...

aber man könnte ja insoweit eine Parallele zur Rüstungsindustrie herstellen ...



daß auch Rüstungs Industrie und militärische Forschung etc nicht unbedingt heißt ...

daß man auch Krieg führen müsse ...



und erwiesenermaßen hat auch die Forschung für Rüstung etc im weitesten Sinne ...

also inclusive der Weltraumforschung ...



auch für die zivile Anwendung ...

schon erheblichen Nutzen und Erfolge gebracht ...



