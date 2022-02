Mittwoch, 16 Februar 2022 | 07.047

Die Menschenrechte und ..

die Gleichberechtigung(en) der Frau(en) ...

lange Zeit hieß es … abgesehen von der Herstellung einer verfassungsmäßigen Ordnung …

sei das wichtigste Politische Ziel die Verwirklichung der Gleichberechtigung …



und das wurde so definiert … daß Gleichberechtigung dann erreicht sei …

wenn jeder unfähige Mann auch durch eine unfähige Frau ersetzt werden könnte ...



diesen Standard haben wir zum Beispiel mit Angela Merkel und Ursula von der Leyen …

sowie neuerdings Annalena Baerbock zweifellos erreicht …



jetzt bleibt also nur noch die Herstellung einer halbwegs verfassungsmäßigen Ordnung …

und das ist angesichts des politischen Personals … wie warten auf Godot … oder so ...



abgesehen davon ... Trauer um Martina Fietz ...

und unter allen Zeichen der Hochachtung und Sympathie wenn nicht Liebe ...



also unabhängig davon daß sie wie Steffen Seibert ...

das hohe wenn nicht höchste Gut von Zivilisation und Kultur verraten hat ... den Journalismus



indem sie ungeniert aus dem Journalismus in die politische Exekutive wechselte ...

und sich damit weigerte !!! ...



diesbezügliche Pflichten zu übernehmen ... und Verantwortung zu tragen ...

wenigstens Widerspruch zu erheben ... geschweige Widerstand zu leisten ...









