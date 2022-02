Donnerstag, 17 Februar 2022 | 07.048

Widerspruch II ...

Demokratie heißt ... daß das Volk 'herrscht' ...

was in etwa heißt ...



ich ... oder wer auch immer 'regiert' ... bin der Herr mwd im Haus ...

aber was meine Frau sagt wird gemacht ...



Diktatur ist ... wenn Angela Merkel sagt ...

ich bin die Bundeskanzlerin von Deutschland ... und da kann ich machen was ich will ...









