Mittwoch, 16 Februar 2022 | 07.047

Widerspruch ...

immer mal wieder hört man den Spruch … die Jugend das ist etwas gaaanz Tolles …

es ist schade … daß man sowas an Kinder verschwendet ...



ungefähr genau so ist das aber auch mit der Demokratie … an sich etwas gaaanz Tolles …

es ist schade … daß man sowas an Politiker verschwendet ...









