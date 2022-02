Dienstag, 15 Februar 2022 | 07.046

Die Menschenrechte und ...

die Gleichberechtigung ... mit Elke Büdenbender ...

es ist nunmal so … Naturgesetz …

daß einer allein mwd im Grunde genommen nicht wirklich nicht richtig was machen kann ...



die Chance (!) dafür … daß überhaupt etwas kreativ Vernünftiges bei rauskommt … besteht nur …

wenn zwei hetero unterschiedlich sich ergänzend zusammen arbeiten ...



jetzt hatten wir die Chance …

daß ein solches an sich hinreichend qualifiziertes Paar das höchste Staatsamt besetzt …



und man gewisse Hoffnungen hegen konnte … daß das sowohl dem Staatsrecht ...

als insbesondere auch dem Recht der Gleichberechtigung der Frau gewisse Fortschritte bringen könnte …



und nu is wieder nüscht ... Elke Büdenbenrder (ver)weigert sich … und niemand regt sich auf …

aber wehe jemand weigert sich … sich impfen zu lassen … und so …



die Chance ist … man könnte sagen typisch sozialdemokratisch … wieder mal vertan ...

etwa so ähnlich wie Olaf Scholz jetzt auch die letzten Ukraine-Chancen vergeigt ...



wieder nur ‘ich wäre so gerne Frau Bundespräsidentin … ich kann so schön winken’ ...

und die Frauen / der Frieden / und das Recht gucken weiter in die Röhre ...









