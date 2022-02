Montag, 14 Februar 2022 | 07.045

Die Menschenrechte und ...

die Gleichberechtigung ... die so genannte ...

gleich und gleich gesellt sich gern …

bzw wenns drauf ankommt schlagen sie sich die Köpfe ein …



und treiben Wettbewerb und Wettkampf bis zur völlig Erschöpfung …

bzw bis einer tot ist oder noch rechtzeitig den Schwanz einzieht ...



wie das eben so ist in Gottes großem Tiergarten ...

offensichtlich herrscht im Tierreich herrscht mehr Kultur als bei den Menschen ...



aber (nur) Gegensätze ziehen sich an …

bzw wenns drauf ankommt besser aus ...



wenn es überhaupt möglich ist …

die hier infrage stehenden Dinge auf einen Nenner zu bringen ...



es ist doch so … und das wird bei der ganzen Diskussion immer wieder übersehen ...

ebenso absichtlich wie absichtsvoll übergangen …



‘geht ne Frau zum Arzt …’ nein … ich meine was anderes …

nur mal so als beliebig variierbares Beispiel ...



wenn sich ein Manager und eine Managerin treffen …

dann treffen sich praktisch nicht (nur) zwei Personen … sondern (mindestens) vier …



ein Manager und eine Managerin und ein Mann und eine Frau …

von anderen und weiteren durchaus wichtigen Unterschieden mal ganz abgesehen ...



wobei es nicht immer einfach geschweige gleich klar ist …

wer und oder was die entscheidende Rolle bei dieser Begegnung spielt ...



daß er Manager ist bzw sie Managerin … daß er Mann ist bzw sie Frau ...

berufliche / geschäftliche Aspekte … die Kunst / der Sport / das Geld / Liebe oder einfach nur Sex



und das muß man eben auseinander halten …

wenn man über halbwegs gleiche und gar ‘gerechte’ Lebens und Arbeits Bedingungen sprechen will



bzw darf das nicht immer wieder alles zusammen in einen Topf werfen und gut rumrühren …

und glauben … da käme dann diese so genannte Gleichberechtigung raus ...



wenn man zwei gleich große und gleichgewichtige Stücke schneidet …

und jedem ein Stück gibt ...



diese ganze hirnverbrannte Quotenregelung kennt also nur Verlierer …

weil diese Unterschiede bzw eben Gegensätze verlorengehen … die sich anziehen …



und wenn zwei sich zusammentun … die der gleichen Meinung sind …

kann auch nix Vernünftiges bei rauskommen ...









