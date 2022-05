Samstag, 14 Mai 2022 | 19.134

Die Menschenrechte und ...

die Recht-haberei ...

wie heißt es so schön ...

'es kommt nicht darauf Recht zu haben ... sondern es zu bekommen' ...



was nützen die so genannten Menschenrechte ...

wenn ein einziger Mann praktisch ganz allein in der Lage ist ...



innerhalb von ein paar Tagen die ganze Welt auf den Kopf zu stellen ...

weil niemand sich traut ... sich ihm entgegen zu stellen ...



*



Die Politische Ausstellung ...

'Beirut and the Golden Sixties' ... a Manifesto of Fragility ...



die Ausstellung beleuchtet ein bewegtes Kapitel in der Geschichte Beiruts ...

von den späten 50er bis zu den späten 70er Jahren des 20. Jahrhunderts ...



präsentiert werden 230 Arbeiten formal innovativer politisch engagierter Künstler mwd

die das komplexe Verhältnis nachzeichnen ...



zwischen Beiruts künstlerischem Kosmopolitismus ...

sowie den transregionalen und insbesondere politischen Spannungen ...



geöffnet täglich aßer dienstags ... bis 12. Juni 2022 ...

www.gropiusbau.de ...



*



Der Po-litische Contest 2022 ...

ebenso Sing und Sang wie Song und Sorgen-los ...



eher so'ne Art Abschieds und Trauer Feier ...

für die Vision eines einigen freien rechtlich-relevanten Europa ...



das Beste um nicht zu sagen Schön-ste am Eurovision Songcontest ...

ist wahrscheinlich wieder Barbara Schön-eberger ...



*



das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...

von Marocco bis Ägypten ... bis zu den Pharaonen



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

Dalailamaisten Hinduisten Shintoisten Anti-Ochisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ...

Bildung und Erziehung ... Bundeszentrale und Verblödung ...









