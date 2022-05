Donnerstag, 12 Mai 2022 | 19.132

Die Menschenrechte und ...

der Schwangerschaftsabbruch ...

Werbung im Zusammenhang mit Schwangerschaftsabbrüchen ...

ist bekanntlich teilweise verboten ... teilweise auch wieder nicht ...



das Thema ist auch zu komplex ...

um hierzu allgemein gültige Regeln zu entwickeln ...



ein Schwangerschaftsabruch ist ein Vorgang ... der ... man muß es wohl so sagen ...

nicht nur eine gewisse sondern eine hohe Professionalität voraussetzt ...



wenn also jemand ... der diese hohe Professionalität besitzt ...

keine Werbung dafür machen darf ...



stellt sich die Frage ...

warum Parteien etc Werbung dafür machen dürfen ...



'Kunden' bzw also Mitglieder dafür zu gewinnen ... Politik zu machen ...

obwohl die in der Regel dann selbst in höheren Positionen ...



das Wort Politik kaum richtig schreiben können ...

geschweige wüßten ... was Politik ist und wie man das macht ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ...



die Deutsdchen und ... die Juden und die Semisten und die sonstigen Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migrant-ion ... Migrant-ifa ... Migrant-alia ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen