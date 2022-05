Mittwoch, 11 Mai 2022 | 19.131

Die Rechte der Menschen und ... die gesamtwirtschaftliche Entwicklung ...

diese Sendung gehört mit zu der Reihe ...

'der Bundeskanzler empfängt ... zu einem Gespräch ...'



gegebenenfalls also den Sachverständigenrat zur Begutachtung ...

gegebenenfalls also der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ...



es geht dabei in der Regel um die Aktualisierung der bisherigen Konjunkturprognose ...

das heißt eigentlich um nichts Konkretes geschweige eine Lösung ...



es wird einfach eine Prognose durch eine andere bzw eine neue Prognose ersetzt ...

eine subjektiv bessere oder schlechtere ...



denn objektive Prognosen gibt es nicht ...

schlechterdings ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ... Wende und Ende ...









