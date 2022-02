Samstag, 12 Februar 2022 | 06.043

Die Menschenrechte und ...

die Heuchelei ... erbärmlich / scheinheilig / pervers

laut Verfassung soll die Politik der jeweiligen Bundeskanzler mwd …

daran gemessen werden …



daß sie dem Wohl der Bürger dient … und zwar sehr und so weit …

also über das reine Wohl hinaus … daß sie den Nutzen der Bürger mehrt ...



in der Praxis bzw in der Realität ist es aber de facto so …

von den Obdachlosen und Arbeitslosen … den Drogenabhängigen etc ganz abgesehen …



daß es eine ganze Reihe von Bürgern gibt …

die sich nicht nur kein eigenes Fahrrad leisten können geschweige ein Auto …



sondern auch das Fahrgeld für den öffentlichen Verkehr nicht haben …

und deshalb schwarz fahren … wenn sie unbedingt irgend wohin müssen ...



wer dabei erwischt wird … kriegt zunächst eine Aufforderung … eine Strafe zu zahlen …

und wer die nicht zahlt kommt in den Knast …



so weit … so gut … könnte man fast sagen ... unser Gesellschaftssystem ist darauf aufgebaut …

daß ... wer eine Leistung in Anspruch nimmt … auch eine Gegenleistung dafür erbringen muß ...



das ist also nicht das Problem …

das Problem ist … warum diejenigen straflos bleiben …



die feierlich bekräftigt amtliche Pflichten übernehmen … sie dann aber nicht erfüllen …

die Verantwortung übernehmen … sie dann aber nicht tragen …



die sich für und um die Bürger sorgen sollen … das aber nicht tun …

zum Beispiel eben darum …



daß jeder Bürger in die Lage versetzt wird ...

Leistungen die von ihm erwartet werden (können) … auch tatsächlich erbringen kann ...



um es etwas konkreter zu sagen ...

warum wird Angela Merkel nicht bestraft für den ganzen Mist den sie verbrochen hat ...



wenn der Putin sich jetzt nach der Krim ... also dem kleinen Finger ...

auch noch die ganze Hand holt ... also die ganze Ukraine ...



und das wird so schnell gehen ... wie wir nicht gucken können ...

weil ja praktisch schon feststeht ... jeder Widerstand ist zwecklos ...



dann ist das einzig und allein die Schuld von Angela Merkel ...

und die Folge der Fehler die gemacht worden als die Sowjet Union zusammenbrach ...



es ist nicht nur teurer ... es ist manchmal unmöglich ...

die Folgen solcher Fehler noch zu reparieren ...



statt gleich konsequent zu handeln ... weil man Aufwand und Kosten scheut ...

und das gilt insbesondere auch für die Nato ... mein Gott ... was für ein Dilettantismus ...









