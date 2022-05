Dienstag, 10 Mai 2022 | 19.130

Die Menschenrechte und...

die Staatsbesuche ...

das fgängt immer damit an ...

'der Bundeskanzler begrüßt ...mit militärischen Ehren' ...



was auch immer das heißt ... angesichts der Gräueltaten ...

die das Militär in der Ukrainer und anderswo anrichtet ...



es folgt dann ... 'in ihrem Gespräch ... wird es voraussichtlich um den Krieg gehen' ...

je nachdem welcher das gerade ist oder was sonst grad aktuell ist ...



sowie um weitere außenpolitische / Europa-politische ...

bilaterale / multilaterale / und oder sonst-laterale Themen gehen ...



Motto ... man muß ja im Gespräch bleiben ... wer spricht schießt nicht ...

Lösungen sind nicht so wichtig ... damit würde man sich ja selbst die Themen wegnehmen ...



*



Die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und .. ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Männer und ... naja ...









