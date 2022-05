Montag, 09 Mai 2022 | 19.129

Die Rechte der Menschen und ...

die Lügen der Unmenschen ./.der gewaltengeteilten Potentaten

seit Menschengedenken gibt es Lug und Trug ... Belügen und Betrügen ...

Irreführung ... Mogeln ... Täuschung ... Übervorteilung etc ...



das geht von ein bißchen Schummeln und Schwindeln ...

zum Beispiel auf der Rechnung im Restaurant das Datum mit dazurechnen ...



bis zum konkreten Facelifting ... zur Farce ... zum Fake ...

also bis zur Vor-täuschung von etwas was gar nicht da ist ...



schon im alten Rom konnte man eine Rechnung / eine Schuld glatt verdoppeln ...

indem man dem Schuldner ein X für ein U vormachte ... genauer gesagt ein V ...



anfangs war es noch ... könnte man sagen ... nur Teil des Rechnungswesens ...

heutzutage ist die Lüge Teil des Politischen Lebens und Gestaltens ...



man sagt bekanntlich ...

Krieg ist die 'Fortsetzung' (...) von Politik mit anderen Mitteln ...



heutzutage ist Krieg schon der Anfang der Politik ... mit anderen Mitteln ...

statt allem Anfang wohnt ein Zauber inne steht am Anfang schon das Verderben ...



es wird einfach etwas behauptet ... was gar nicht stimmt ...

und darauf dann so genannte Politik aufgebaut ... bis hin zum wirklichen Krieg ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Angela Merkelund Tod ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen