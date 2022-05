Sonntag, 08 Mai 2022 | 18.128

Die Menschenrechte und ... der Muttertag ...

der so genannte Muttertag ...

fällt unter das Thema Frauen und Gleichberechtigung ...



denn vordergründig sieht es so aus ...

als wollte man hier die Leistung von Frauen anerkennen



oder überhasupt die Existenz / das Wesen von Frau ...

würdigen ... wenn nicht ehren ...



de facto ist es aber eher umgekehrt ...

(auch) der Muttertag ist ein Zeichen des Mißbrauchs und der Mißhandlung ...



der Ausbeutung und Ausnutzung von Frauen ...

denn natürlich soll alles an diesem Tag 'schön' sein ...



und das heißt ... Mutter muß extra was Gutes Kochen und alles herrichten ...

was mehr Arbeit macht als an normalen Sonntagen ...



