Die Menschenrechte und ...

die Dreifaltigkeit in Dreieinigkeit ...

es gibt inzwischen nicht mehr nur Legislative / Exekutive / Judikative ...

sondern auch drei Arten von Arbeitsweisen bzw Arbeitsplätzen ...



Büroarbeit oder Fabrikarbeit / Baustelle etc. ...

Heimarbeit oder Homeoffice / ... etc ...



Mobilarbeit oder Unterwegs im Zug / im Flug / im Automobil ...

das heißt auch der Begriff 'Automobil' gewinnt ganz neue Bedeutung ...



entscheidend aber dürfte sein ... daß diese neue Art von Gewaltenteilung ...

uns hilft ... die Göttliche Arbeitsteilung besser zu verstehen ...



Dreifaltigkeit in Dreieinigkeit ... Vater Sohn und Heiliger Geist ...

wobei die Mitarbeiter ihren Bereich selbstständig führen ...



der Chef aber nicht nur die Richtlinien bestimmt ...

sondern auch die Verantwortung für das Ganze trägt ...



wäre doch schön ...

wenn sich die deutsche Politik mal daran orientieren würde ...



*



Die Politische Ausstellung ...

Images in Fashion / Clothing in Art ... Modebilder / Kunstkleider ...



mit Führungen / Veranstaltungen / Modeschauen ....

und Veranstaltungen mit Künstlern /Kunsthistorikern / Modehistorikern mwd ...



bis 30. Mai 2022 ... Berlinische Galerie ... Museum für Moderne Kunst ...

www..berlinischegalerie.de ...



*



das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...

zwischen Marocco und Ägypten ... zwischen Moulouya und Nil ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

Dalailamaisten Hinduisten Shintoisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ... Merkelsche Politik und Erschießung ...

Angela Merkel ... das typische sprichwörtliche Schaf im mörderischen Wolfspelz ...









