Freitag, 06 Mai 2022 | 18.126

Die Rechte der Menschen und ...

die Lüge ...

bekanntlich wird Vergewaltigung systematisch als Kriegswaffe eingesetzt ...

wogegen ebenso bekanntlich die Waffen einer Frau völlig wirkungslos sind ...



im Politischen Kampf werden in ähnlicher Weise sachfremde Mittel eingesetzt ...

insbesondere die systematische Lüge / Irreführung / Umleitung / so genannte Fakes etc ...



ebenso absichtliche wie absichtsvolle Desinformation und Falschinformation

Geschichten die irgend einen Anfang haben und immer weiter gesponnen werden ...



wobei es zwei wenn nicht drei Ebenen bzw Schichten gibt ...

denn Nachrichten (...) verbreiten sich ja nicht von selbst sondern durch (die) Medien ...



und jedes dieser Medien das so eine Geschichte übernimmt ...

egal woher und wie versponnen das dann schon ist ...



übernimmt das nach seinem eigenen Verständnis ...

und spinnt das weiter nach seinen eigenen Interessen ... nie im Interesse der Wahrheit ...



und wenn sowas dann auch noch zu Gericht geht ...

unter Umständen über drei Instanzen und gar bis zum Bundesverfassungsgericht ...



wird da jeweils wieder eine neue und völlig andere Geschichte draus gemacht ...

der Phantasie sind schließlich keine Grenzen gesetzt ...



eine einzige kleine Lüge kann so zu einem tsunamiartigen Beschäftigungsprogramm werden

mit dem eine ganze diversifizierte 'Industrie' jahrelang zu tun hat ...



es heißt immer das erste Opfer eines Kriegs sei die Wahrheit ...

der mediale 'Krieg' beginnt bereits mit diesem Opfer ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Angela Merkel / Intensivstation / Tod ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen