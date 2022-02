Mittwoch, 09 Februar 2022 | 06.040

Die Menschenrechte und ...

diese erbärmliche perverse Heuchelei ...

das Amtsgericht Düsseldorf hat einen Autofahrer zu einer Strafe von 1200 Euro verurteilt …

weil er seinen Mittelfinger wohlberechnet in die Radarkamera gehalten hatte ...



mit der Begründung … das sei eine rüde Geste bzw eine Beleidigung ...

und man wolle damit auf die Respektlosigkeit gegenüber Polizisten aufmerksam machen …



da braucht man sich natürlich nicht zu wundern …

wenn andernorts potenzielle Beleidiger Polizisten kurzerhand erschießen ...



diese ‘rüden’ Methoden kommen doch nicht von ungefähr ...

sondern sind die unausbleibliche Folge davon …



daß hierzulande 16 Jahre lang keinerlei sinnvolle Bildungs/Erziehungs-Politik gemacht wurde

sondern nur Merkelsche Spaßpolitik ...



wir haben bekanntlich zwei Arten von Staaten …

den gewissermaßen natürlichen Staat … den wie die Ameisen das Volk als solches bildet ...



und eben diesen Kunststaat … den sich regelrechte Polit-Idioten zurechtzimmern …

um ihn als Geschäftsmodell nach ihren verschrobenen Vorstellungen betreiben zu können ...



das Ganze dann in Gesetze fassen und … um diese Perversität auf die Spitze zu treiben ...

das als ‘Rechtsstaat’ bezeichnen ...



die vorgetäuschte Trauer um den Polizistenmord … alles Heuchelei …

weil diejenigen in Medien und Politik bzw Rechtsprechung etc … die da Trauer und Empörung etc heucheln …



selbst Ursache sind und Schuld haben an den gesellschaftlichen Zuständen …

die solches Geschehen erst ermöglichen ...









