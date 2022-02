Dienstag, 08 Februar 2022 | 06.039

Die Menschenrechte und ...

diese perverse scheinheilige Heuchelei ...

Boris Becker sagt … im Zusammenhang mit seiner aktuellen finanziellen …

aber auch rechtlichen wirtschaftlichen emotionalen etc Situation …



‘es gibt aktuell schlimmere Katastrophen in der Welt …

als meinen Kontostand’ ...



das einzige Problem ist in der Tat … daß westliche Politiker …

die sich grundsätzlich für was Besseres halten als weiter östliche …



nicht bereit sind bzw sich ausdrücklich weigern …

um in der aktuell geltenden bzw politically correcten Terminologie zu bleiben …



sich in Sachen politischem und hier insbesondere rechtlichem Handeln und Verhalten …

zu professionalisieren ...



und zum Beispiel (!) … für den Fall Kusel ...

einem der geringsten Beispiele in diesen Zusammenhängen ...



zu ihrer verfassungsmäßig gebotenen bzw verpflichtenden Verantwortung auch nur zu bekennen

geschweige sie zu tragen ...



die Polizistin / der Polizist sind durch eine Art Werkzeug getötet worden ...

‘Opfer’ sind sie doch nicht dieser ‘Täter’ …



sondern von Angela Merkel … die sich 16 Jahre lang nur um ihre persönlichen Interessen ...

und ihr persönliches wenn nicht privates Fortkommen und Weiterkommen gekümmert hat …



statt verfassungsgemäß Land und Leute zu regieren …

bzw sich einem in aller Form feierlich geleisteten Amtseid entsprechend zu verhalten und zu handeln



es ist in der Tat ... dieses groteske Mißverhältnis … zwischen Art / Bedeutung / Größe ...

der existenziellen Wichtigkeit wirklicher Probleme wie Klimawandel / Ukraine / Migration etc ...



und der Akribie … mit der sich Justiz / Politik / Medien …

mehr oder weiniger ungelegten Eiern …



insbesondere aber von ihnen selbst verursachten und verschuldeten … ebenso absichtlich ...

wie absichtsvoll geschaffenen und regelrecht herbeigezogenen Problemchen widmen ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen