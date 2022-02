Montag, 07 Februar 2022 | 06.038

Die Menschenrechte und ...

die scheinheilige Heuchelei ...

Donald Trumpf war es … der sich … von allem anderen mal abgesehen ...dagegen gewehrt hat …

daß es in Politik und Medien eigentlich keine echten und wahren Informationen mehr gibt …



sondern nur noch Fake … nur noch gezielt frei erfundene und dann auch noch immer weiter

manipulierte und variierte Nachrichten und Informationen ...



daß er den Spieß dann umgedreht und sich selbst zum Meister aller Fakes gemacht hat …

lassen wir mal dahingestellt ...



entsprechend sind natürlich auch die Reaktionen auf solche Fakes …

unter Umständen im doppelten Sinne Fake …



denn eine an sich reale Reaktion auf ein Fake ist und bleibt natürlich ein Fake …

unter Umständen ist aber auch die Reaktion ihrerseits völlig frei erfundener Fake ...



naja … und so schaukelt sich das dann immer weiter hoch ... incl Prognosen etc ...

wir leben an sich in einer in mehrfacher Hinsicht völlig unwirklichen Welt ...



deren Rahmen und Inhalte im Grunde genommen durch die Medien bestimmt werden …

die sich ihrerseits nach ihrem jeweiligen Geschäftsmodell richten ...



einer der durchgehenden Faktoren ist dabei die Heuchelei …

wo immer es geht wird zum Beispiel auf die Tränendrüsen gedrückt was nur geht …



und werden aus Mücken Elefanten gemacht ...

um dramatische Ansätze im höchstmöglichen Maße auszuweiten und auszunutzen …



wenn zum Beispiel bei einem Anschlag zwei Polizisten ums Leben kommen …

dann heißt es in Presse und Politik … ‘ganz Deutschland trauert um die toten Polizisten’ ...



das ist so … ist aber nicht das Problem …

das eigentliche Problem ist … abgesehen von der Heuchelei …



daß speziell die Oberheuchler mit ihrem Geschrei nur davon ablenken wollen …

daß sie es selbst sind …



die für das gesellschaftliche und politische / wirtschaftliche und kulturelle Klima sorgen …

in dem solche Taten überhaupt erst möglich sind und geschehen ...









