Sonntag, 06 Februar 2022 | 05.037

Die Menschenrechte und ...

die Volksverhetzung ...

(Natur)Wissenschaft und Technik … wenn man so will also die Physik …

entkoppeln sich immer weiter vom Geist … und seinen Wissenschaften …



Musterbeispiel Angela Merkel ... bei der vom Geist … gar vom Geist der Verfassung …

nicht die geringste Spur vorhanden ist ...



jetzt kommt aus den USA … wie gesagt einer Weltmacht wenn nicht doch ‘der’ Weltmacht ...

die man in einer Dimension von 10 zun 1 im Verhältnis zu Deutschland sehen muß ...



eine neue Botschafterin … der der Ruf vorausgeht …

eine ‘Elite’-Politologin zu sein ...



mit Sicherheit wird auch ihr Amtsverständnis sein …

ihr Wissen und Wollen … ihre Kenntnisse und Fähigkeiten …



in den Dienst der US-Rgierung zu stellen …

und nicht etwa in den Dienst der deutschen Regierung ...



obwohl man das offensichtlich hier glaubt …

und schon wieder in den schönsten Träumen lebt …



bei einer öffentlichen Anhörung hat Amy Gutmann mal gesagt…

‘Mein Vater hat mir beigebracht … was es heißt …



als Amerikaner (!) Führungsverantwortung zu ‘tragen’ … (!) …

also nicht einfach immer nur alles Mögliche zu ‘übernehmen’ und dann nichts zu tun ...



und niemals zu vergessen / immer wieder aufzustehen gegen Antisemitismus …

bzw überhaupt alle Formen von Rassismus Fanatismus Diskriminierung Hass oder gar Gewalt ...



es ist zur Zeit nicht auszuschließen …

daß die Elite-Professorin bei ihren Forschungen auch erkannt hat …



daß es den Antisemitismus (…) als solchen gar nicht gibt … sondern eben nur Leute mwd …

die qua Amt bzw laut Verfassung Führungsverantwortung tragen sollen …



sich aber hartnäckig weigern … als ginge es ums Impfen oder so …

sich entsprechend zu verhalten und zu handeln ...



Musterbeispiel wohl auf lange Sicht und unvergleichlich fast wie der Holocaust …

Angela Merkel … mit ihrer Spaßvogel und Ulknudel Attitude …



bzw … umgekehrt … wenn Amy Gutmann hier wirklich antreten sollte …

um … wie ihr Vater ihr das beigebracht hat …



der deutschen Bundesregierung beizubringen … ‘was das alles heißt …’

dann könnte es doch noch richtig spannend werden in der deutschen Politik ...



man wird nicht ausschließen können … daß auch eine Amy Gutmann sich nicht traut ...

bei ihrem eigenen Regierungs Chef richtig auf den Tisch zu hauen ...



sondern erstmal selbst froh ist …

wenn sie als Präsidentin an eine Elite-Universität berufen wird ...



oder eben … ich sags jetzt mal so … weil ich mich ja selbst mitfreue ...

auf einen Elite-Botschafterposten ...



es könnte aber sein … daß sie sich traut … s. Verhältnis 10:1 … dessen sie sich wohl bewußt ist ...

der deutschen Regierung wenigstens mal auf die Finger zu klopfen ...









