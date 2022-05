Donnerstag, 05 Mai 2022 | 18.125

Die Rechte der Menschen und ...

die Weltordnung der USA ...

die aktuelle Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika ... also Joe Biden ...

plant für die Zeit nach Ukraine eine neue Weltordnung ...



'mein Gott' ... kann man da wieder nur sagen ...

warum räumt der Mann nicht erstmal bei sich selber auf ...



und sorgt für ein wirtschaftlich stabiles Amerika ...

und politische Verhältnisse ... die eine gewisse Kontinuität wenigstens versprechen ...



wozu in die Ferne schweifen ... wenn die großen Probleme liegen so nah ...

wir brauchen keine neue Weltordnung ... sondern eine stabile ...



und die steht und fällt nun mal mit der Stärke der USA ...

die wiederum am ehesten durch ein stabiles Deutschland hergestellt werden könnte ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Europäische Rat ... inclusive Europarat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migrant-ion / Migrant-ifa / Migrant-alia ...









