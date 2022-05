Mittwoch, 04 Mai 2022 | 18.124

Die Rechte der Menschen und ...

die Zeitenwände ...

so paradox das vielleicht ist ... aber Tatsache ist ...

daß praktisch das Bundesverfassungsgericht das Deutsche Volk und seinen Staat ...



und alles was da so dranhängt an Wirtschaft und Kultur ... Europa und übrige Welt ...

an die Wand gefahren hat ...



konsequenterweise ... muß man schon sagen ...

läuft man natürlich gegen die Wand ...



wenn der Bürger bzw also das Volk ... das ja an sich herrscht ...

glaubt ... es könnte sich mit einer Verfassungsbeschwerde dagegen wehren ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ... EGMR und EUGH ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ... Wände und Ende ...









