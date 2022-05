Montag, 02 Mai 2022 | 18.122

Die Menschenrechte und ...

Krieg in Europa ...

Putin überfällt die Ukrainer ... obwohl er die doch an sich als Russen ansieht ...

er überfällt also seine eigenen Landsleute ... um an die Krim zu kommen etc ...



zumindest theoretisch wäre es also nicht auszuschließen ...

schließlich steht Putins Krieg für einen Zivilisationsbruch und eine Zeitenwende ...



daß auch in Frankreich mal wieder jemand an die Macht kommt ...

der ... ganz Atommacht ... die Deutschen überfällt ... um Abstand zu Putin zu schaffen ...



oder vielleicht sogar doch eher umgekehrt ...

ein Deutscher überfällt die Franzosen ... um an die Atommacht zu kommen ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

Frankreich ... Tschechien ... Schweden ...



das Po-litische Thema ...

Arbeit und Leben und Kultur ... Angela Merkel und Krankheit und Tod ...









