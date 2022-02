Freitag, 04 Februar 2022 | 05.035

Die Menschenrechte und...

die Volksverhetzung...

der Bundesverfassungsgerichtspräsident macht sich Gedanken über den Rechtsstaat …

genauer … wie ausgerechnet die Juristenausbildung den Rechtsstaat stärken könnte ...



es kann ja nicht sein …

daß der Bundesverfassungsgerichtspräsident nicht weiß wovon er redet ...



insofern ist das ein Musterbeispiel dafür … wie Stephan Harbarth ganz bewußt und vorsätzlich

bzw ebenso absichtlich wie absichtsvoll … die Verfassung bzw sein Amt mißbraucht …



um irgend welchen Selbstbeschäftigungsstrategien nachzugehen

statt professionell seines Amtes zu walten …



laut Verfassung ist die Bundesrepublik Deutschland ein demokratischer und sozialer Bundesstaat .,..

ob und oder in wie weit sie auch ein Rechtsstaat sein müsse …



bzw und vor allem … was das überhaupt ist …

mit der Beschäftigung mit dieser Frage beginnt praktisch die Pervertierung der Verfassung ...



durch die gewaltengeteilten politischen Akteure und Aktivisten ...

also eben vor allem auch der führenden Einser und Spitzen Juristen …



es gibt Dinge … historische Tatsachen … die sind Unikate … wie eben der Holocaust ...

das heißt sie lassen sich nicht wirklich mit anderen Vorgängen bzw eben Tatsachen vergleichen …



nach dem Rechtsverständnis der damaligen Machthaber war der Holocaust …

bzw also der Betrieb der Konzentrations und Vernichtungs Lager rechtlich gesichert …



in ihrem Sinne also rechtsstaatlich … in trockenen Tüchern … oder so …

und wer weiß … was draus geworden wäre …



wenn Hitler sich darauf beschränkt hätte … nur die Juden umzubringen …

statt auch nicht Polen bzw die ganze große Sowjetunion anzugreifen ...



man wird aber sagen können dürfen müssen … daß die Zustände und Entwicklungen ...

die uns die Jahrzehnte-lange perverse um nicht zu sagen kriminelle Ignoranz …



unserer Bundeskanzler und Bundesverfassungsgerichtspräsidenten …

aktuell also Olaf Scholz / Stephan Harbarth bzw zuletzt Angela Merkel / Andreas Voßkuhle ...



eingebrockt haben … in ihrem menschenrechtlichen Kern genau (!) so (!) …

also nicht nur ähnlich … unhaltbar sind … wie die Gegebenheiten zur Zeit der Nazis …



und dieses ganze Getue um die AfD und Querdenker und Leugner und Verweigerer etc …

ist an Heuchelei und Scheinheiligkeit um nicht zu sagen Schwachsinn nicht mehr zu überbieten



in diesem Licht …

erscheint also das Handeln und Verhalten der Bundesverfassungsgerichtspräsidenten mwd



nicht nur vergleichbar (…) mit der ‘Tätigkeit’ eines ‘Sekretärs’ in einem Konzentrationslager …

sondern sie betätigen sich als Betreiber !!!



und treiben die Bundeskanzler mwd …

inclusive der anderen politischen Akteure und Aktivisten praktisch vor sich her ...









