Donnerstag, 03 Februar 2022 | 05.034

Die Menschenrechte und ...

die Volksverhetzung ...

es gibt bekanntlich unter anderen drei wesentliche Arten bzw Sorten …

von den Konsorten ganz zu schweigen … von Politikern …



die Legislativen bzw Parlamente etc …

die Exekutiven bzw Regierungen in Stadt Land Bund Union etc incl Bundespräsidenten etc ...



sowie die Judikativen … speziell und in der Spitze das Bundesverfassungsgericht ...

und ganz speziell dessen Präsidenten mwd …



gewissermaßen das oberste Kontroll- und Korrektur-Organ des Staates ...

der Ort … wo die Fäden des Geschehens …



und der Stand von Wissenschaft und Technik zusammenlaufen …

bzw eben rechtlich relevant erörtert und gewürdigt werden sollen



wenn man sich das bildlich als Kette vorstellt … um nicht zu sagen als Lieferkette …

denn verfassungsgemäße Politik ist eine Bringschuld (!!!) der gewaltengeteilten Staatsführung …



dann ist es Naturgesetz … daß eine Kette nur so stark ist und nur das hält …

was das schwächste Glied hält ...



das jüdische Volk hat bekanntlich den Holocaust überlebt …

das deutsche Volk mit der auf es überkommenen Kultur und Tradition …



wird diese 16 Jahre Merkelschen bzw 73 Jahre Bundesverfassungsgerichtlichen Holocaust …

nicht überleben …



diese Schäden sitzen nicht in den Knochen … sondern in den Genen …

die Folgen sind völlig unüberschaubar … weil sie sich eigendynamisch entwickeln werden ...



da ist jetzt schon praktisch tabula rasa …

unwiederbringlich alles verloren ...



das Bundesverfassungsgericht bzw speziell seine Präsidenten mwd ...

von den Sekretärinnen ganz zu schweigen …



hat seit dem 23. Mai 1949 nicht einen einzigen Gedanken …

an die Herstellung der verfassungsgemäß vorgesehenen Ordnung verschwendet …



bzw an die Herstellung dieses verfassungsgemäß vorgesehenen ...

demokratischen und sozialen Staates !!!



bei der Wannsee-Konferenz ging es bekanntlich nicht nur um die so genannte Endlösung als solche ...

sondern vor allem darum … die Mitwirkung der infrage kommenden Dienststellen sicherzustellen ...



wenn seit 1949 die Bundeskanzler (…) die Bundesverfassungsgerichtspräsidenten mwd …

zum Essen eingeladen haben …



waren das also auch nichts anderes als kleine Wannseekonferenzen …

immer im eigenen Interesse … nie im Interesse des Staates oder gar des Volkes bzw 'Nutzten mehren' ...



objektiv kann nicht der geringste Zweifel daran bestehen …

daß bei verfassungsgemäßer Regierung wenigstens seit Helmut Kohl …



insbesondere natürlich seit Angela Merkel ...

dieser ganze Corona-Wahnsinn nie aufgetreten wäre ...



das Handeln und Verhalten speziell der Bundesverfassungsgerichtspräsidenten mwd …

also der höchsten und wichtigsten moralischen Institution und Instanz des Staates …



man könnte aber auch sagen … der gesamten Judikative …

ist nichts anderes als ein Musterbeispiel für die Sklavenmoral derjenigen …



die den Herrenmenschen mwd ebenso unterwürfig und unbedenklich dienen …

und über die Leiden des Volkes … das allenfalls querdenken …



sich aber nicht wirklich wehren geschweige Widerstand leisten kann …

ebenso brutal wie rücksichtslos hinweggehen ...









