Mittwoch, 02 Februar 2022 | 05.033

Die Menschenrechte und ...

die Volksverhetzung ...

Volksverhetzung ist wenn …

in einer Weise die geeignet ist … den öffentlichen Frieden zu stören ...



zum Hass aufgestachelt …

oder gar zu Gewaltmaßnahmen … aufgefordert wird …



*



‘Deutschland in den Wechseljahren ...

die Kanzlerin ist weg … das Virus bleibt …



früher war die Welt nur so nicht in Ordnung …

dann kam Corona und änderte alles … auch das Kabarett …



wie karikiert man etwas … was sich in einer Petrischale versteckt ? ...

wer spricht noch über zündelnde Politiker …



die wahlweise die Menschenrechte oder den Regenwald verbrennen ?...

über die industrielle Massentierhaltung ?’



ein DISTEL Best-of der Extra-Klasse ...

Kabarett-Theater DISTEL … Friedrichstraße 101 in Mitte von Berlin ...









