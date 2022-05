Sonntag, 01 Mai 2022 | 17.121

Die Menschenrechte und ...

der 1. Mai ...

eigentlich seit 1890 eine Errungenschaft der U-Amerikaner ...

von der sie sich aber später distanziert haben ...



in den USA wird heutzutage der erste Montag im September ...

als 'Labor Day'begangen ...



offiziell ein so genannter 'Feiertag' ...

was genau da nun eigentlich gefeiert werden soll ...



weiß nach wie vor kein Mensch...

denn angesichts der nach wie vor bestehenden Arbeitslosigkeit ...



ist das ja eher ein Trauertag ...

und die Arbeitsmarktpolitik speziell der SPD eher ein Trauerspiel ...



*



Gerhard Schröder und sein Glaube ...

und ... Wladimir Putin ...



'denn so liebt der ewig lebende Gott die Welt und die Menschen ...

daß er im Laufe der Geschichte schon mal Menschengestalt annahm ...



mit einer Menschenfrau einen Sohn gebar ...

und ihn nach ungläubiger Menschenart hinrichten ließ ...



damit jeder ... der das wiederum glaubt ... nicht verloren geht ...

sondern auch seinerseits das ewige Leben hat ...'



so ... ungefähr ... muß man sich auch das Verhältnis von Schröder zu Putin vorstellen ...

das heißt auch Schröder glaubt an Putin ...,



in dem Glauben ... daß der ihn dann schon nicht im Stich lassen werde ...

sondern ihn zum ewigen Kanzler erklären werde ...-



*



Die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen