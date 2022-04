Samstag, 30 April 2022 | 17.120

Die Menschenrechte und ...

das Bundesverfassungsgericht ...

dieser völlig absurde Versuch Wladimir Putins ...

seinen Krieg mit der Entnazifizierung der Ukraine rechtfertigen zu wollen ...



sieht fast so aus ... als wollte er sagen ...

'Russen wehrt Euch ... kauft nicht bei Ukrainern' ...



Geschichte wiederholt sich nicht ... heißt es immer wieder ...

angesichts bestehender Kurzsichtigkeit bzw dem Mangel an Weitsichtigkeit ...



oder beidem ... oder einer Mischung von beidem ... bzw der Ignoranz ...

gegenüber der Tatsache ... daß sie sich tagtäglich wiederholt ...





Die Politische Ausstellung ...

Berlin Global für Alle ... die Ausstellung im Humboldt Forum ...



Geschichte und Geschichten um die Stadt ...

aus den unterschiedlichsten Perspektiven ...



im neuerbauten Schloß ... täglich geöffnet außer dienstags ...

www.berlin-global-ausstellung.de



*



Daniel McLaughlin öffnet seine Galerie ...

passend zum Berlin Gallery Weekend wie auch zum Geburtstag der Galerie ...



für Helene B Grossmann ...

'SHARE THE LIGHT' ...



die Ausstellung gibt Überblick und Einblick in das Schaffen dieser bedeutenden Künstlerin

in den letzten Jahren ...



in denen es der aus Dresden stammenden und in der DDR zuletzt verbotenen Malerin

gelungen ist ... ihre Vision zu vervollkommnen ...



mit den Mitteln und Möglichkeiten der Malerei Wesen und Farben des Lichts auszudrücken ...

bzw eben zu teilen ... mitzuteilen ... zu be-teiligen ...



ihre Bilder 'leuchten' gewissermaßen selbst ... aus sich selbst heraus ...

sind selbst Licht-quelle ...



sind hinter dem Licht scheinbar transparent ... und überraschen ebenso wie überzeugen

dennoch durch kräftige abstrakte Bildkompositionen ...



durch scheinbare Bewegung und dennoch offensichtliche Stille ...

durch die Verbindung von Zeit und Raum ... Natur und eben Licht ...



in anderen Ausstellungen / Galerien / Museen trifft man oft Betrachter ...

die sich fragen ... 'was will mir der Künstler damit sagen ?' ...



Helene B Grossmann gelingt es ...

den Betrachter mwd auf eine eigene meditative Ebene zu führen ...



Assoziationen aus dem gerade betrachteten Bild zu übernehmen ...

und an speziell 'seiner Erkenntnis' zu arbeiten ...



bis 25. Juni 2022 ... 10178 Linien Straße 32 in Mitte von Berlin ...

www.mclaughlingalerie.com ...



*



das Afrika Nachbarschaftliche Europa ...

von Marocco im Westen bis Ägypten im Osten ... von woher die Sonne kommt ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

die Dalailamaisten und Hinduisten und Shintoisten und sonstige Anti-Christen ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen