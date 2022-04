Donnerstag, 28 April 2022 | 17.118

Die Menschenrechte und ...

das Klima ...

es gibt Menschen ... auch solche ... die Menschenrechte für sich in Anspruch nehmen ...

denen ist das Klima und die Schwankungen oder selbst der Wandel etc Wurst ...



und genau um diese Wurst geht es anderen Menschen ...

denen das Klima (...) nicht Wurst ist ...



das Problem ist ... daß die Anstrengungen und Bemühungen der Letzteren ...

nicht mal die sprichwörtliche 5%-Hürde nehmen ...



im Verhältnis zu denjenigen ... die das Klima systematisch schädigen ...

so daß wir per saldo immer weiter vom Prinzip der Nachhaltigkeit wegkommen ...



ein Tag Krieg wie der in der Ukraine oder in Syrien oder sonst wo ...

macht alle Erfolge zunichte ...



die durch ökologische Landwirtschaft erzielt werden ...

bzw dadurch ... daß Verbraucher diese Gedanken umweltbewußt umsetzen ...



im Sinne der Biodiversität und Nachhaltigkeit etc ...

von Ayurveda bis vegan ...



*



Das Politische Konzert ...

Akademie für alter Musik Berlin ...



mit Werken von Bach / Händel / Telemann ...

die Konzerte für Viola mit Antoine Tamestit als Solist ...



Bernhard Forck als Konzertmeister ...

unter anderem im Brandenburgischen Konzert No 6 B-durBWV1051 ...



Konzerthaus Berlin am Gendarmenmarkt ... Großer Saal ...

www.konzerthaus.de ...



*



der rat-lose Europäische Rat ...

das Problem ist ja nicht ... daß guter Rat fehlt ... sondern daß er ignoriert wird ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migrant-ion ... Migrant-ifa ... Migrant-alia ...









