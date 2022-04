Dienstag, 26 April 2022 | 17.116

Die Menschenrechte und ...

die Rede von der Farbe ...

der Vorteil der Schaffung von Staatswesen ist ...

daß dadurch eine ganze Menge wichtiger Arbeitsplätze geschaffen werden ...



zum Beispiel für Bundeskanzler und sonstige Präsidenten ...

Staats- und Regierungs Chefs etc ...



und die müssen sich ja nun auch alle irgend wie beschäftigen ...

was sie auf allen möglichen Tagungen und Gipfeln ... Konferenzen und Meetings etc tun ...



in der Regel sind das keine gelernten Politiker ...

die keine Ahnung davon haben ... was Politik ist und wie man das macht ...



die also über Dinge reden ... die sie nicht sehen ...

geschweige welche Farbe sie haben ...



bei dem Spruch ... 'der redet wie der Bilde von der Farbe' ...

geht man ja anscheinend davon aus



daß der Betreffende den Gesprächsgegenstand an sich kennt ...

und es eben nur noch um die Farbe geht ...



über Politik zu sprechen oder gar zu reden ...

ist aber nochmals ne ganz andere Nummer ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Männer und ... naja ...









