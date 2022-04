Sonntag, 24 April 2022 | 16.114

Die Menschenrechte und ...

die Menschen auf der Flucht ...

Millionen Menschen sind auf der Flucht ... oder sind es doch Milliarden (?) ...

denn bei acht Milliarden Menschen in der Welt ...



wäre ja eine Milliarde nur naja eben ein Achtel ...

und das erscheint mir echt zu wenig ...



die Ursachen für Flucht ...

oder ... wie es auch heißt ... flüchtlingsähnliche Situationen ...



sind geradezu unheimlich vielseitig und vielschichtig ...

unter anderem Krieg / Konflikte / Verfolgung ...



Hunger / Durst / Armut ...

entsprechend die so genannten Wirtschaftsflüchtlinge ...



Menschen die sich aus religiösen oder politischen Gründen auf die Flucht begeben ...

ohne unbedingt verfolgt zu werden ...



Menschen die aus reiner Abenteuerlust oder um einer Krankheit zu 'ent'fliehen ...

sagen ... nix wie weg hier ...



und last but not least gibt es die so genannten 'Zivilisations'krankheiten' ...

speziell diejenigen ... die sich in den Alkohol flüchten ...



und oder sonstige Drogen ...

die in Abhängigkeit geraten und das gar nicht mehr rauskommen ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten-Bürger ...

das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...









