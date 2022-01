Donnerstag, 27 Januar 2022 | 04.027

Die Menschenrechte und ...

die Komplexe ...

es zeigt sich immer mehr …

wie komplex und kompliziert diese unsere Welt ist ...



und das ist gut so …

denn es regt den (Er)Forscher und (Er)Finder-geist an ...



was nicht gut ist … ist … daß eben diese gamze unsere Welt als solche …

in ihrer ebenso wunderbaren wie scheinbar schier unerschöpflichen



Komplexität und Vielfalt an Menschenschätzen und Bodenschätzen ...

von einigen wenigen Politik- und Wirtschafts-Potentaten …



ebenso unbedenklich-brutal wie rücksichtslos-sinnlos ausgebeutet wird ...

und daß diese Wenigen immer idiotischer und geisteskranker werden …



das Problem ist … daß sich ein völlig hilfloses Volk …

obwohl es nicht nur die Mehrheit sondern essentiell die Masse als solche ist …



anscheinend dagegen nicht wehren kann ...

und sich in seinem Leid-tragen immer wieder selbst übertrifft …



ohne diejenigen … die die Verantwortung tragen … sollen …

zur Rechenschaft ziehen zu können …



das wäre eine Aufgabe der Art … wie soll die Masse Kinder im Kindergarten ...

aber auch schon ältere Schüler … gar erwachsene Studenten mwd ...



sich wehren gegen übergriffige Erzieher … Lehrer … gar Pfarrer etc ...

deren Untaten nicht Kollateral- sondern Kollektiv-schäden darstellen ...



es muß möglich sein … diesen Bann zu brechen … etwa in der Art ...

‘die Kinder werden geboren … und den Bohrer find ich auch noch’ ...









