Montag, 24 Januar 2022 | 04.024

Die Menschenrechte und ...

der schier aussichtslose Kampf um eben diese Rechte

das Problem dieser Tage bzw unserer Lage ist nicht …

daß das gesunde Volk (…) sich weigert … sich impfen zu lassen …



sondern daß geistig körperlich seelisch psychisch kranke …

soweit nicht auch sonst objektiv völlig unfähige …



so genannte Politiker mwd …

wie unter anderen eben insbesondere Angela Merkel dbk ...



sich der höchsten Staatsämter bemächtigen …

und sich ebenso hartnäckig wie nachhaltig weigern …



auch nur halbwegs sinnvoll …

geschweige professionell und verfassungsgemäß zu regieren ...



und völlig skrupellos nicht nur die Menschheit ...

sondern praktisch das Universum auf ihr grausames Spiel setzen ...



das Problem unserer Tage ist nicht …

daß wir nicht wissen … wohin mit dem Atommüll oder dem Weltraummüll …



sondern wohin mit dem geistigen Müll …

den diese Leute ständig permanent kontinuierlich ununterbrochen am laufenden Band …



und unter Nutzung / Ausbeutung / Dreingabe aller verfügbaren Ressourcen …

produzieren und sich in ihrem Unsinn immer wieder zu übertreffen versuchen ...



es ist irgend wie unfaßbar … dieses Geschrei … mit dem Politiker davor warnen …

daß Menschen sterben könnten … die sich nicht impfen lassen …



während im übrigen praktisch nur daran gedacht und geplant wird …

wie man Menschen durch Hunger / auf der Flucht / im Krieg etc sterben lassen kann ...



es liegt in der Natur des Menschen …

daß er sich nicht gegen Vergewaltigung wehren kann ...



daß unter Umständen eine Kopfbewegung / ein Augen-blick …

also weniger als Daumen runter / Daumen hoch …



über das Schicksal ganzer Völker entscheiden …

und die Geschichte da völlig ungerührt drüber hinweggeht …



tendenziell sind wir zur Zeit auf dem Weg zur Zerstörung und Beseitigung

jedweder natürlicher geschweige verfassungsmäßiger Ordnung ...



es kann ernsthaft nicht wirklich eine Frage sein …

ob es nicht möglich ist … diesem Schicksal zu entrinnen ...



nach dem Verständnis unserer Verfassung ist Abhilfe immer möglich !!! …

kann man jederzeit perofessionell weitermachen oder gar neu und seriös anfangen ...



seit den Tagen des Alten Testaments wissen wir … es gibt keine perfekte Lösung …

es gibt nur den Exodus … das heißt ‘der Weg ist das Ziel’ ...



und seit Albert Einstein wissen wir … je schneller man eine Masse bewegt …

desto mehr Energie gewinnt man zur Bewältigung der ansttehenden Aufgaben und Arbeiten ...



die Nordstream-Philosophie ist also das Kriminellste was wir zur Zeit haben …

und kommt gleich hinter dem Überfall auf Polen bzw demnächst die Ukraine ...









