Samstag, 23 April 2022

Die Menschenrechte ...

Tod und Teufel ... Geburt und Gott ...

das Wesentliche in dieser unsere Welt ist nicht (nur) das Andere ... also die Vielfalt ...

sondern (auch) das Gegenteil ... also die Variation bzw die Abhängigkeiten von einander



in der Natur gibt es eben 'Dinge' mwd wie ...

weiche Schale / harter Kern ... aber auch harte Schale / weicher Kern ...



es gibt eben nicht nur Gott ... sondern auch den Teufel ...

nicht nur Geburt ... sondern auch den Tod ...



und das sind ... physikalisch gesehen (sic!) ... Magnetfelder ...

die die Dinge erst auf ihre Seite / dann in ihren Bann / dann an sich ran ziehen ...



der Papst hat Leute die sich zu ihm bekennen ...

und Putin hat bekanntlich (!) Leute die sich zu ihm bekennen ...



wobei man noch nicht weiß ...

wer von beiden der schlimmere Teufel ist ...



ganz abgesehen von den Bundesverfassungsgerichtspräsidenten mwd ...

das ist eben das Paradoxe in dieser Welt ...



eine Vergewaltigung ... also etwas Böses ...

schafft ggfls eine Geburt ... also etwas Gutes ...



*



Die Politische Ausstellung ...

bei Michael Schmalfuß in Berlin ...



Bodo Korsig & Shingo Francis … ‘lost in paradise’ ...

eine Doppelausstellung mit zwei Ausnahmetalenten …



es geht ums Wahrnehmen / Erkennen / Bewußtwerden ...

es geht um Wahrnehmung / Erkenntnis / Bewußtsein …



des Lichts … oder sinds die Schatten …

die das Licht auf menschliche Verhaltensweisen wirft … (?) ...



bis 21. Mai 2022 in Charlottenburg … 10623 Knesebeckstraße 96 ...

www.galerie-schmalfuss.de … ‘contemporary fine arts’ ...



*



das Afrika-Nachbarschaftliche Unions-Europa ...

die Mittelmeerküste von Marocco bis Ägypten ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

Dalailamaisten ... Hinduisten ... Shentoisten ... und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ...

Bildung und Erziehung ... Verwahrlosung und Verblödung ...









