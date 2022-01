Sonntag, 23 Januar 2022 | 03.023

Die Menschenrechte und ...

die Holocaustopfer ... tot oder lebendig ...

da wird immer wieder … wahrscheinlich auch in hundert plus Jahren noch ...

so scheinheilig gefragt …



wie war das alles möglich … was waren das für Menschen …

die das alles erdacht und ausgearbeitet … umgesetzt und ausgeführt haben ...



es waren genau die gleichen Menschen …

die heutzutage so angeblich verantwortungsbewußt daherkommen wie Angela Merkel dbk ...



oder … die damals ihre Ideen zur Rettung Deutschlands / Europas / der Welt …

mit derselben Überzeugungskraft vertreten haben …



wie heutzutage diejenigen … die dauernd sagen …

nur Impfen hilft … laßt Euch impfen … etc etc ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen