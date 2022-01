Samstag, 22 Januar 2022 | 03.022

Die Menschenrechte und ...

Angela Merkels Solo-Wannsee-Wahnsinns-Konferenz ...

wir sind nicht nur verantwortlich für das was wir tun …

zum Beispiel also die Endlösung der Atomfrage ...



sondern auch für das was wir nicht tun ...

und die Regierungszeit Angela Merkels ist geprägt von dem was sie nicht (!) getan hat …



unter anderem den Brexit nicht verhindert

bzw überhaupt auch sonst die Europäische Union etc nicht vorangebracht ...



die Unzufriedenheit der Ostdeutschen nicht verhindert …

bzw überhaupt auch sonst die so genannte Wiedervereinigung nicht vorangebracht ...



das Abdriften der Ukraine nicht verhindert …

und dadurch den Überfall der Russen geradezu provoziert …



in Sachen Demokratie und Good Governance nichts vorangebracht …

und dadurch den Verfall der Parteien-und Politik-Kultur geradezu provoziert ...



in Sachen Gleichberechtigung der Frauen nichts vorangebracht …

Gleich-Handeln-dürfen wie Männer ist keine Gleich-berecht-igung der Frauen ...



vor allem aber … in Sachen Gesundheit nichts vorangebracht bzw Corona nicht verhindert …

und dadurch den Verlust einer halbwegs gesunden Welt geradezu provoziert ...









