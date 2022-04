Freitag, 22 April 2022 | 16.112

Die Menschenrechte und ...

Politische Teilhabe in Demokratie und Diktatur ...

es fällt immer wieder auf …

daß Politiker eigentlich machen was sie wollen ...



obwohl wir doch eine Verfassung haben …

in der ziemlich genau drinsteht was sie machen sollen …



im übrigen beschäftigen sie sich weitgehend damit …

andere Leute mehr oder weniger sinnlos zu beschäftigen und zu beauftragen ...



zum Beispiel mit Studien und Untersuchungen zu Themen wie oben …

wobei man mit Begriffen arbeitet …



die selbst erstmal definiert und geklärt werden müßten …

um nicht doppelt an einander vorbei zu reden bzw zu arbeiten …



was zum Beispiel unter einer Diktatur zu verstehen ist … ist hinlänglich bekannt ...

weil viele Menschen damit schon so ihre Erfahrungen gemacht haben …



was unter einer Demokratie zu verstehen ist … ist dagegen nicht bekannt …

weil es … zum Beispiel …



den in unserer Verfassung vorgesehen demokratischen Staat nirgends gibt …

von dem sozialen Staat ganz abgesehen ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Kosmetische Pflege ... Corona und Intensive Pflege ...









