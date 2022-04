Donnerstag, 21 April 2022 | 16.111

Die Menschenrechte und ...

der ökologische Fußabdruck ...

man hört / sieht / liest immer wieder und viel von Aktivitäten und Aktionen

und was da für viele tolle Preise vergeben werden ...



und es werden anscheinend immer mehr und immer öfter Preise vergeben …

obwohl bzw weil sich in der jeweiligen Sache an sich gar nichts tut …



soweit man sich nicht von irgend welchen Vorgaben und Zielen …

sogar immer weiter entfernt ...



unter Umständen einfach deshalb … weil die Entwicklung schneller ist …

als die Leute mit ihrem Verständnis und den Preisen hinterher kommen ...



einer der Musterbeispiele ist der so genannte ökologische Fußabdruck ...

mit Preisen wie dem Climate Champions Award ...



daß die Preise allein in der Sache nicht weiterhelfen …

könnte daran liegen daß die Rechnung immer ohne den Wirt gemacht wird



‘der Wirt’ in diesem Sinne sind Menschenrechte und Verfassungsrechte …

genauer ein verfassungsmäßiger Zustand und Verfassungsmäßige Ordnung



an einem Beispiel aus der Bibel läßt sich das ganz einfach deutlich machen …

‘wo der Herr nicht das Haus baut bauen umsonst die daran bauen’



so lange also Politiker und insbesondere auch Richter mwd sich weigern …

für halbwegs verfassungsgemäße Zustände und Ordnung zu sorgen …



so lange ist das nicht nur völlig nutzlos was sie machen …

sondern im Gegenteil sogar schädlich ...



*



